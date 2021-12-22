Сергиев Посад, Московская область, , 16:26 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Сергиевом Посаде. Об этом 22 декабря сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 133 человека. Следом за Сергиевым Посадом идут Люберцы, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 118 человек. На третьем месте расположилось Домодедово, где COVID-19 диагностировали у 99 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1351 новый случай COVID-19.

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