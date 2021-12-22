Кишинёв, , 16:12 — REGNUM Обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19 вводится в Молдавии для приезжих из ряда стран, перечень которых будет каждую неделю обновляться — в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили 22 декабря в пресс-службе молдавского правительства.

Граница

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Результаты тестирования будут спрашивать при пересечении границы как у вакцинированных от COVID-19, так и у переболевших и невакцинированных. Список этих стран молдавский минздрав будет каждую неделю обновлять.

Приезжие из других стран будут допущены к пересечению границы по упрощённой схеме: они должны будут предъявлять или результат ПЦР-теста на COVID-19, или документ о вакцинации, или справку о перенесённом заболевании.

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