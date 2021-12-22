Ижевск, 22 декабря, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Проводится проверка по факту инцидента в аэропорту Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

alexandergroshev Аэропорт Ижевска

По предварительным данным, 21 декабря около 21:40 после приземления в аэропорту Ижевска у самолета, который следовал из Москвы, при торможении произошел отказ реверса правого двигателя. На тот момент на борту воздушного судна находились 76 пассажиров и шестеро членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал, видимых повреждений судна не зафиксировано, за пределы взлетно-посадочной полосы самолет не выкатился. Аэропорт работает в штатном режиме.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Новосибирска в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за плохого самочувствия одной из пассажирок. По данным минздрава Коми, у женщины 1965 года рождения во время полета случился сердечный приступ.

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