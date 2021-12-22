Москва, , 16:09 — REGNUM Работники российской энергетической промышленности ежегодно отмечают 22 декабря профессиональный праздник — День энергетика. Он установлен в 1980 году указом Президиума Верховного совета СССР.

Энергетика Администрация Липецкой области

Праздник установили в память о дне, когда был принят план Государственной электрификации России (ГОЭЛРО). Это произошло 22 декабря 1920 года на VIII Всероссийском съезде Советов.

Чествуют в этот день всех, кто причастен к выработке, передаче и сбыту потребителям электрической и тепловой энергии. Отмечают праздник также на Украине, в Белоруссии, Армении и Киргизии. В Казахстане День энергетика — третье воскресенье декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, работников энергетической отрасли поздравил с профессиональным праздником бывший министр энергетики РФ, вице-премьер Александр Новак. Он заявил, что отрасль уверенно набирает темпы развития.

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