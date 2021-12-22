Джакарта, 22 декабря, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо продемонстрировал последний проект президентского дворца, который будет построен в новой столице, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

Дизайн новой столицы представлен в небольшом видео, на котором показаны здания, которые будут построены на территории дворца. Один из них — дворец Гаруда. Проект также предусматривает парковые и речные зоны, а также линию поезда и трамвая.

Напомним, ранее президент Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы. План состоит в том, чтобы создать новую столицу в окрестностях Восточного Калимантана. Перенос столицы планируется осуществить поэтапно, начиная с 2024 года.