Лавров предрёк скорый уход Соединённых Штатов из Сирии
Москва, 22 декабря, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Нахождение американских войск в Сирии является некомфортным и неудобным для Вашингтона. Об этом 22 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Однако пока военные США находятся в Сирии, у России «идёт диалог по линии военных достаточно эффективно и с точки зрения предотвращения непреднамеренных инцидентов, и есть консультации, достаточно доверительные, по обмену мнениями относительно политического процесса и перспектив выполнения резолюции Совета Безопасности», добавил Лавров.
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Глава МИД РФ считает, что истинные цели нахождения американских войск в Сирии достаточно понятны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее и Дамаск, и Москва неоднократно заявляли, что нахождение любых иностранных военных, в частности американских солдат, на территории Сирийской Арабской Республики является незаконным. Все они должны покинуть страну.
При этом подчёркивалось, что на территории Сирии на легитимной основе находятся только российские подразделения — об этом российскую строну просило сирийское руководство. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, приоритетной целью после полного политического урегулирования в Сирии является полный вывод иностранного военного контингента с территории САР.