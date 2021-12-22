Москва, 22 декабря, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Нахождение американских войск в Сирии является некомфортным и неудобным для Вашингтона. Об этом 22 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

ВВС США над Сирией

«Думаю, американцы понимают, что им там некомфортно, неудобно», — сказал в интервью телеканалу RT глава российского внешнеполитического ведомства.

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«Вот здесь надо просто понимать, что в конечном итоге уйдут оттуда (из Сирии — прим. ИА REGNUM) американцы. Они сейчас там больше получают проблем, — подчеркнул Лавров. — Они вводят свои порядки, но реально не могут обеспечивать жизнедеятельность этих структур. И к тому же там среди беженцев накопилось немало бандитов и террористов».

Однако пока военные США находятся в Сирии, у России «идёт диалог по линии военных достаточно эффективно и с точки зрения предотвращения непреднамеренных инцидентов, и есть консультации, достаточно доверительные, по обмену мнениями относительно политического процесса и перспектив выполнения резолюции Совета Безопасности», добавил Лавров.

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Глава МИД РФ считает, что истинные цели нахождения американских войск в Сирии достаточно понятны.

«И американцы их особо не скрывали, когда они забрали под свой контроль углеводороды, месторождения на восточном берегу Евфрата, сельскохозяйственные угодья и стали там всячески пестовать курдский сепаратизм», — добавил российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и Дамаск, и Москва неоднократно заявляли, что нахождение любых иностранных военных, в частности американских солдат, на территории Сирийской Арабской Республики является незаконным. Все они должны покинуть страну.

При этом подчёркивалось, что на территории Сирии на легитимной основе находятся только российские подразделения — об этом российскую строну просило сирийское руководство. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, приоритетной целью после полного политического урегулирования в Сирии является полный вывод иностранного военного контингента с территории САР.