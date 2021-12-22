Кигали, 22 декабря, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Правительство Руанды заявило, что отныне гражданам, не прошедших полную вакцинацию от COVID-19, будет отказано в получении основных государственных услуг, а непривитые государственные служащие будут уволены. Об этом пишет новостное агентство VOA Swahili.

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В заявлении властей говорится, что для проезда на общественном транспорте, посещения ресторанов и баров, церквей и мечетей, руандийцы должны быть полностью привитыми от коронавируса.

Как отмечается, такие шаги предприняты для предотвращения увеличения числа случаев заражения штаммом «Омикрон», который недавно был обнаружен в восточноафриканской стране.

Аналитики отмечают, что 48% экономики Руанды составляют доходы от предоставления государственных услуг и туризма, поэтому важно принимать решения таким образом, чтобы не навредить внутренней экономической ситуации, особенно в условиях сокращения прямых иностранных инвестиций.

По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), иностранные инвестиции в Руанду сократились с $354 млн в 2019 году до $135 млн в 2020 году на фоне глобального экономического кризиса, вызванного пандемией.