Москва, , 16:06 — REGNUM В день 75-летия отечественного хоккея в России состоятся «Хоккейный марафон» и ретроматч между командами «Спартак» и «Салават Юлаев». Об этом 22 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей с мячом. СССР

«Хоккейный марафон» представляет собой серию матчей, которые пройдут во всех 11 часовых поясах страны.

В Москве на малой спортивной арене «Лужники» будет сыгран ретроматч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым». Красно-белые сыграют в форме, в которой стали чемпионами СССР в 1965 году.

Ранее сборная России выступала на Кубке Первого канала в форме сборной СССР.

Напомним, в 2021 году исполняется 75 лет отечественному хоккею. В 1946 году был сыгран первый чемпионат СССР. Первым чемпионом в сезоне 1946/47 стало московское «Динамо».