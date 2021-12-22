Лондон, 22 декабря 2021, 16:05 — REGNUM Британец Колин Фёрт присоединился к актёрскому составу фильма «Империя света» (Empire of Light). Об этом 22 декабря пишет Deadline.
Вместе с Фёртом в фильме также сыграют актёры Оливия Колман, Майкл Уорд, Тоби Джонс, Кристал Кларк и Таня Муди. Режиссёром картины выступил Сэм Мендес.
Добавим, что подробности производства «Империи света» держат в секрете. Премьера фильма запланирована на осень 2022 года.
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