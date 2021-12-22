Железноводск, Ставропольский край, 22 декабря, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Ставропольском крае будет запрещено передвижение на электросамокатах в людных местах города-курорта Железноводска. Такое решение намерены принять местные власти, чтобы обезопасить отдыхающих в зоне Курортного парка и озера «30'Ка», сообщил мэр города Евгений Бакулин.

Kristoffer Trolle Подростки на электросамокате

«Решили что на электросамокатах запрета на превышение скорости более чем на 15 км/ч. недостаточно и поэтому ещё и запретим кататься в местах массового скопления людей. Электротранспорт будет определять геопозицию и в случае въезда в «зону запрета» автоматически прекратит движение»,— написал мэр на свой странице в соцсети Instagram. По словам Бакулина, запрет на пользование самокатами в особо людных местах начнет действовать уже с началом курортного сезона. Ранее в Железноводске были введены ограничения по скорости до 15 км/ч. для электросамокатов.

Напомним, летом 2021 года получил травму, катаясь на самокате мэр города Кисловодска Александр Курбатов. Его переправили на лечение в Москву. Он долгое время находился в коме.

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