Тюмень, 22 декабря, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружено 292 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 22 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 294 случаев.

С начала пандемии в Тюменской области на 22 декабря подтвердили 87 559 случаев заражения коронавирусом, вылечились 72 596 тюменцев, скончались 3263 (13 за последние сутки).