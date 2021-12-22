Орск, Оренбургская область, 22 декабря, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области задержали двоих подозреваемых в убийстве 38-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

kropekk_pl Кровь

Мужчину с ножевыми ранениями обнаружили на улице Металлургов. В больнице гражданин скончался.

Как сообщает областное управление СКР, на теле жителя Орска насчитали шесть ножевых ранений. Подозреваемым 17 и 18 лет. В жилище одного из них нашли раскладной нож и предметы одежды, в которой фигуранты могли находиться в момент нападения на потерпевшего. Также у следствия есть видеозаписи обстоятельств совершения преступления. Проводятся следственные действия.