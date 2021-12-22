Таганрог, Ростовская область, 22 декабря, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Прокуратура Ростовской области проводит проверку в связи с пожаром на складе, который произошёл вечером 21 декабря в Таганроге. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

ГУ МЧС России по Ростовской области В Таганроге сгорел склад с пластиковой тарой

По уточнённым данным, в помещениях хранились картон и автомобильная резина. В ходе надзорной проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.

ИА REGNUM сообщало, что ликвидировать крупный пожар в Таганроге удалось к утру 22 декабря. Всю ночь продолжалась проливка и разбор конструкций. Площадь пожара составила 2500 кв. метров.