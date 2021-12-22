Санкт-Петербург, 22 декабря, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Санкт-Петербурга по поручению председателя Законодательного собрания Александра Бельского обсудит проблемы уборки снега совместно с главами ответственных за это комитетов Смольного. Об этом 22 декабря Александр Бельский («Единая Россия») сообщил журналистам.

Дарья Драй ИА REGNUM Кучи снега на Литейном проспекте, декабрь 2021 г

«Там как раз мы и хотим разобраться, на этой комиссии, что происходит и почему, и какие были упущения с точки зрения логистики, если это касается уборки улиц. Самое главное — не то, какие были упущения, а какие сделаны из этого выводы на будущее. Если действительно выявлены какие-то моменты, где-то у нас, как мы уже говорили три хозяйствующих субъекта в одном дворе», — сообщил Бельский.

Председатель Заксобрания поручил главе комиссии Валерию Гарнецу («Единая Россия») собрать 23 декабря заседание комиссии, в котором примут участие председатель жилищного комитета Петербурга Олег Зотов и глава комитета по благоустройству Василий Пониделко.

Александр Бельский отметил, что в связи с выявленной проблемой работы в одном дворе сразу нескольких служб, необходимо изменить ситуацию, чтобы территорию убирал кто-то один. Спикер также назвал приоритетными действия по созданию плана уборки, дорожной карты.

В парламенте готовы создавать законопроекты, которые помогут повлиять на улучшение коммунальной и дорожной ситуации в городе. Ответственные комитеты, по мнению Бельского, должны отчитываться о перечне разработанных мер по улучшению ситуации.

По данным комитета по благоустройству, объем снега, вывезенного с улиц Петербурга с конца ноября, уже превысил 1 миллион кубометров. Дорожные предприятия собирают снежные массы и отправляют их на снегоприемные и снегоплавильные пункты ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга». Для того чтобы ускорить вывоз снега, также используются места временного складирования и перегруза.

Напомним, вовремя не убранные последствия снегопада в Петербурге после понижения температуры привели к образованию наледи, что спровоцировало увеличение пробок в городе и риск травмирования пешеходов.