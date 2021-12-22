Москва, 22 декабря, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 22 декабря, по состоянию на 15:15 по мск котировки нефти марки Brent растут на 0,14%, до $74,08 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Предварительные данные от Американского института нефти по изменению запасов нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю показали снижение более чем на 3 млн баррелей, что оказалось больше, чем ожидал рынок и существенно больше, чем неделей ранее.

На этом фоне 21 декабря вечером темпы роста нефтяных котировок ускорились, и цены уверенно пробили сопротивление уровня $73 за баррель.

Сегодня в первой половине дня наблюдалась некоторая коррекция цен на фиксации прибыли, но сейчас котировки вновь вышли в зеленую зону.

Трейдеры ждут данных по запасам от минэнерго США, которые, если они тоже окажутся ниже прогнозов, смогут придать котировкам нефти дополнительный импульс.

Также сохраняет влияние европейский фактор — цена на газ на спотовом рынке Европы продолжает рост, поднявшись выше $2200 за тысячу кубометров.

Таким образом, ситуация благоприятствует новой попытке преодолеть рубеж $75 за баррель. Однако в преддверии длинных выходных вряд ли стоит рассчитывать на длительное ралли», — считает эксперт.

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