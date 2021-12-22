Кишинёв, 22 декабря, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Заявление Счётной палаты Молдавии об использовании в стране просроченной вакцины от COVID-19 должны проверить следователи прокуратуры. Об этом в эфире телеканала Primul in Moldova заявил вице-спикер парламента республики Влад Батрынча.

Цитата из к/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Дело №21: Без ножа и кастета». реж. Вячеслав Бровкин. 1988. СССР Кибрит (Эльза Леждей), Томин (Леонид Каневский), Знаменский (Георгий Мартынюк)

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«Если бы подобное событие произошло в любой другой стране нашего региона или континента, то были бы уголовные дела, этим занималась бы прокуратура, этим занимались бы правоохранительные органы. Почему наша прокуратура и органы молчат?», — заявил Батрынча.

Он отметил, что вместо этого правоохранители якобы по указанию президента Молдавии Майи Санду ищут «виноватых» в проблемах, которые происходят в стране. Депутат отметил, что в республике в последнее время произошло несколько скандальных историй: попытка принять госбюджет, где необоснованно хотели поднять зарплаты судьям, повысили пенсионный возраст, Венецианская комиссия раскритиковала реформу генпрокуратуры Молдавии.

«Но им (правоохранителям, прим. — ИА REGNUM) проще сегодня пытаться спихнуть на кого-то все беды и, более того, увести в сторону общественное мнение», — сказал депутат.

По его мнению, вызов на допрос в Генпрокуратуру экс-президента Молдавии, лидера Парии социалистов Игоря Додона якобы связан со стремлением властей найти виновного в проблемах и для отвлечения внимания населения от реальных проблем.

Напомним, 16 декабря председатель Счётной палаты Мариан Лупу заявил, что данные аудиторской проверки показали, что около 7 тыс. человек получили просроченную вакцину от COVID-19. Кроме того, есть подозрения, что порядка 70 тыс. сертификатов о вакцинации выданы необоснованно. В минздраве заявляют, что данные об использовании просроченных вакцин возникли из-за технической ошибки.