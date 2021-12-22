Варшава, 22 декабря, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва во время пресс-конференции 22 декабря сообщила, что в стране определили место, где будет располагаться атомная электростанция. Об этом сообщает Polskie Radio.

Атомная энергетика

Она отметила, что место строительства первой в Польше АЭС получило название «Любятово-Копалино». Оно находится в муниципалитете Хочево Поморского воеводства.

По словам министра, оно было выбрано на основании проводившихся с 2017 года детальных экологических исследований, которые показали, что проект отвечает всем экологическим требованиям.

«Польша нуждается в ядерной энергетике, а строительство первой АЭС имеет важное значение для всей страны как с точки зрения энергетической трансформации, так и безопасности энергоснабжения», — считает Москва.