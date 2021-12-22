Таллин, , 16:00 — REGNUM Таллинское горсобрание на заседании 21 декабря приняло решение о том, что в 2022 году плата за место в детском саду повышаться не будет. Об этом сообщила пресс-служба горсобрания.

Детский сад (сс) Katrina_S

По словам председателя горсобрания Евгения Осиновского, вызванный повышением минимальной ставки оплаты труда рост платы за место в детском саду более чем на 10% будет отменен, в результате чего столичные семьи смогут сэкономить около 100 евро в год.

Для жителей Таллинн останется в силе нынешняя плата за место в детском саду — 71,25 евро в месяц. В детских садах с бассейном плата за место должна была повыситься с нынешних 78,26 евро до 87,64 евро, но и это повышение город покроет из собственных средств.

«Кроме того, продолжится практика освобождения от платы за место в детском саду, начиная со второго ребенка в семье, а также компенсация городом расходов на питание. В ситуации нынешнего роста цен это станет для семей существенным подспорьем», — добавил Осиновский.