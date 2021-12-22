Ижевск, , 15:59 — REGNUM В отношении 34-летней жительницы Сарапула вынесен приговор за убийство ее 12-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Убийство Jo Naylor

Установлено, что сужденная страдает психическим заболеванием, ранее она получала психиатрическую помощь на добровольной основе. Агрессии женщина до трагедии не проявляла, хорошо относилась к сыну, ориентировалась в бытовых вопросах и была трудоустроена.

«Решением суда женщине назначено принудительное психиатрическое лечение в стационарных условиях специализированного типа», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, днем 19 июня 2021 года женщина нанесла своему спящему 12-летнему сыну ножевые ранения в область грудной клетки. От полученных ран подросток скончался на месте происшествия. Его мать была сразу же задержана, уголовное дело было возбуждено по п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

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