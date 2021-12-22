Брянск, 22 декабря, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Звание Почётного гражданина Брянска присвоено девятикратному чемпиону мира по самбо Артёму Осипенко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городского совета народных депутатов 22 декабря.

Http://www.bryansk032.ru/ Вручение награды Артёму Осипенко

Заслуженный мастер спорта России, капитан сборной РФ по самбо, девятикратный чемпион мира, чемпион России и Европы родился в Брянске в 1988 году. Спортсмен стал 23 по счёту и самым молодым в истории города Почётным гражданином.

«Хочу сказать спасибо руководству нашего города и области за всестороннюю поддержку и развитие спорта. В последние годы спортивной отрасли уделяют огромное внимание», — сказал на вручении награды спортсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, именем Артёма Осипенко назовут новый Дворец единоборств в Брянске.