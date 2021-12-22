Рига, 22 декабря, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Власти Латвии готовы доставлять оружие Украине в случае эскалации ситуации на границе с Россией, заявил министр обороны республики Артис Пабрикс.

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«Оружие очень разное, и при необходимости мы его доставим (Украине)», — сказал он журналистам.

Кроме того, добавил министр, у Латвии есть возможность доставлять на Украину товары как военного, так и не военного назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры обороны прибалтийских стран завили о намерении совместно развивать реактивные системы залпового огня (РСЗО) в качестве ответа на «российскую агрессию».

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