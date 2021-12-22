Рим, , 15:57 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги на ежегодной пресс-конференции в среду, 22 декабря, уклонился от ответа на вопрос о «собственном будущем».

Марио Драги World Economic Forum

Он отметил, что стремится думать исключительно о сегодняшнем дне, а не о дальнейшем развитии своей карьеры.

В январе 2022 года в Италии будут выбирать президента. Кандидатуру утверждает парламент. Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в январе 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Никто из ведущих политиков пока не выражал открыто намерения выдвигать свою кандидатуру. Чаще всего наблюдатели говорят о возможных кандидатурах Сильвио Берлускони и Марио Драги.