Москва, 22 декабря, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня, 22 декабря, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,25%, до 73,77 рубля. Евро прибавляет скромные 0,04%, торгуясь на уровне 83,37 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«При этом относительно вчерашних дневных уровней европейская валюта всё-таки подешевела — относительно «голубиный» настрой евроцентробанка и не лучшая статистика потребительских настроений, видимо, продолжит давить на европейскую валюту.

Интерес к риску на мировых рынках поддерживает некоторое снижение опасений, связанных с распространением нового штамма «Омикрон», в частности, в Великобритании отказались от планов полного локдауна на Рождество и Новый год.

Кроме того, западные рынки в связи с Рождеством 24 декабря будут закрыты, что снижает риски. Для рубля же праздничные дни в странах Запада хороши тем, что в эти дни новые антироссийские выпады политиков менее вероятны.

Также российскую валюту поддерживает приближение налогового периода и продолжающийся рост сырьевых рынков.

В то же время традиционный предновогодний спрос на валюту в связи с планами отдыха российских граждан за рубежом в силу карантинных ограничений временно не действует.

Вероятно, рубль продолжит медленное укрепление, если нефть сохранит повышательный тренд», — считает эксперт.

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