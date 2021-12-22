Валерий Ходячий, 22 декабря 2021, 19:10 — REGNUM В Южной Корее нарастает возмущение поведением судьи, вынесшего «слишком мягкий» приговор.

Джордж Уэсли Беллоуз. Казнь на электрическом стуле. 1917
Джордж Уэсли Беллоуз. Казнь на электрическом стуле. 1917

По сообщениям южнокорейских СМИ, 22 декабря суд Тэджона приговорил 29-летнего мужчину, надругавшегося и с особой жестокостью забившего до смерти маленького ребенка, к 30 годам тюремного заключения.

Ходатайство обвинения о «химической кастрации» было отклонено.

Между тем мать погибшего ребёнка приговорили к 1,5 года тюремного заключения за соучастие в сокрытии тела жертвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня 2021 года мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, накрыл 20-месячную девочку постельным бельем, бил и топтал её, потому что ребёнок постоянно плакал. После этого мужчина и мать ребёнка спрятали тело малышки в морозильную камеру, которую впоследствии передвинули в ванную комнату.

Подсудимый также обвиняется в надругательстве над жертвой перед жестоким избиением.

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Жестокое обращение с детьми
Жестокое обращение с детьми
(сс) pgbsimon

Члены Корейской ассоциации по предотвращению жестокого обращения с детьми и граждане, наблюдавшие за процессом вынесения приговора, посчитали наказание «слишком мягким». Некоторые из них не могли сдержать слёз в зале суда.

«Всего 30 лет? Кажется, ему смягчили приговор. Кто в нашей стране пишет законы?» — интересуется ebs3***.

«Его нужно казнить», — предлагает fkr0***.

«А что насчет физической кастрации?» — интересуется apoc***.

«Просто сделайте из него евнуха, и пусть так живет до конца своих дней», — рекомендует jkgb***.

«Почему 30 лет? Если он выйдет в 55, то снова совершит подобное», — предполагает mp04***.

«Сошлите его на необитаемый остров» — предлагает myou***.

«Надеюсь, в нашей стране вернут смертную казнь», — надеется chae***.

«От него нужно избавиться! НАВСЕГДА!» — пишет kcno***.

«Задумывался ли судья о смертной казни, когда рассматривал дело?» — интересуется psj6***.

«Если бы это случилось в семье судьи или ближайшего родственника, тогда бы он остался в стороне?» — интересуется ksle***.

Суд
Суд
succo

«Почему наши судьи так «любят» сексуальных преступников? Судьи — их сообщники. Неужели вам не жаль бедную 20-месячную девочку?» — вопрошает kh71***.

«Ему нужно было дать пожизненное», — возмущается dnfl***.

«Почему отказали в химической кастрации?» — интересуется ymee***.

«Я бы не хотел, что бы на мои налоги кормили такого, как он», — пишет muse***.

«Надеюсь, он станет подопытным в каком-нибудь исследовании препаратов от COVID-19», — надеется bbul***.