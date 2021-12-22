Лос-Анджелес, США, , 15:53 — REGNUM Документальный фильм «Билли Айлиш: Слегка размытый мир» попал в шорт-лист номинантов премии «Оскар». Информация об этом появилась на сайте Американской киноакадемии 22 декабря.

Билли Айлиш Скриншот с YouTube

Картина о певице Билли Айлиш указана в категории «Лучший документальный фильм». Окончательный список номинантов на «Оскар» объявят 8 февраля 2022 года.

Добавим, что трек Билли Айлиш No Time To Die также оказался в шорт-листе премии в номинации за лучшую музыку к фильму. Песня была записана специально для картины «Не время умирать» о Джеймсе Бонде.

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