Таллин, 22 декабря, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Из-за эпидемии коронавируса и вызванных этим повсеместных ограничений и запретов в сфере туризма, гостиничного бизнеса и развлечений резко сократилось количество рабочих мест. Об этом президент Банка Эстонии Мадис Мюллер заявил в интервью местному гостелевидению ETV.

jackmac34 Эстония

Важную отрасль национальной экономики покинули десятки тысяч работников, восполнить этот пробел быстро не получится. По мере восстановления от кризиса туристический сектор столкнется с острой нехваткой рабочей силы, считает главный эстонский банкир.

«Если сектор восстановится, туристы вернутся, люди захотят больше ходить в рестораны и на развлекательные мероприятия, то будет трудно найти сотрудников», — прогнозирует Мюллер.

Глава Банка Эстонии добавил, что дефицит рабочей силы в сфере общественного питания также приведет к росту цен.

Во вторник, 21 декабря, Банк Эстонии опубликовал свежий экономический прогноз. Согласно ему, наряду с ростом зарплат ожидается повышение цен на продукты питания; цены на электроэнергию могут не снизиться. Безработица может затормозить рост экономики, а жилищные кредиты могут повыситься из-за процентной ставки Euribor.