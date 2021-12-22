Уфа, 22 декабря, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Понижение температуры воздуха до — 30 °C ожидается в Башкирии. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Мороз

23 декабря в регионе ожидается снег. Ночью температура воздуха может опуститься до — 26 °C, днем может потеплеть до — 11 °C.

24 декабря в Башкирии также ожидается снег. Столбик термометра ночью может опуститься до — 30 °C, днем — до — 16С°.

25 декабря в регионе ожидаются низовые метели. Ночью может похолодать до — 30 °C, днем воздух может прогреться до — 12С°.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии автомобиль застрял в заснеженном поле.