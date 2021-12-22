Минск, , 15:52 — REGNUM «Мы не можем загубить Гомельскую область, и мы ее не загубим. Это исключено. Даже если все вы откажетесь от этой идеи восстановить мощь гомельской земли, мы пойдем с другими людьми. Но мы должны восстановить Гомельщину. Это прекрасный край, и лучшего уголка у нас нет. Это особенный край Белоруссии, и мы его обязательно сохраним», — заявил 22 декабря Александр Лукашенко во время выступления перед чиновниками и силовиками Гомельской области.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко назвал их «активом», а назначенного им накануне председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко — «губернатором». На самом деле в постсоветской республике нет губерний, и должность «губернатора» в законодательстве отсутствует, а «активом» до сих пор называли гражданских активистов (в советские времена — членов Комсомола и подобных организаций).

«Без губернаторов, без исполкомов не сможем управлять страной. Это ключевая должность в нашем государстве. Семь человек (руководителей облисполкомов и Минского горисполкома. — Прим. президентской пресс-службы) — они должны быть как кремень», — поведал Лукашенко

Он напомнил: Гомельская область — крупнейший по территории регион постсоветской республики, где проживает 15% населения и сосредоточена пятая часть промышленного производства. «Представляете, мощь!», — воскликнул Лукашенко.

Крупко он охарактеризовал как специалиста, который на посту министра сельского хозяйства и продовольствия «начал успешно разбираться с ситуацией в животноводстве, падежом скота в хозяйствах» и теперь применит свой опыт при работе в области.

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