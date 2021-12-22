Бени, Конго, 22 декабря, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ДРК) и Уганды заявили, что им удалось уничтожить опорные пункты повстанцев в рамках кампании, начатой в прошлом месяце против террористической группировки Союзные демократические силы (ADF). Об этом пишет новостное агентство VOA Swahili.

Войска из двух стран подвергли бомбардировке «лагеря противника, обнаруженные в районе города Бени в провинции Северное Киву, а также в провинции Итури», говорится в сообщении вооруженных сил ДРК, опубликованном в «Твиттере».

До сих пор военные не обнародовали число погибших и раненых в ходе операции против ADF. 11 декабря стало известно об аресте 35 повстанцев группировки, уничтожении четырех лагерей и освобождении 31 конголезского заложника.

ADF является коалицией угандийских повстанцев, большая часть членов которой — мусульмане. Группировка активно выступает против президента Уганды Йовери Мусевени, пребывающего на своем посту уже 35 лет. Основной район ее дислокации —восточная часть ДРК, которую повстанцы заняли в 1995 году, став самой смертоносной из множества запрещенных организаций. ADF обвиняется в совершении убийств нескольких тысяч мирных конголезцев за последнее десятилетие и взрывов в Уганде.