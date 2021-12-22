Рим, 22 декабря 2021, 15:50 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги на ежегодной пресс-конференции в среду, 22 декабря, уклонился от ответа на вопрос о кандидатуре Сильвио Берлускони на пост президента Италии.

Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони
Paz.ca

«Ни мои нынешние обязанности премьера, ни мои прежние обязанности главы Центробанка ЕС не делают меня человеком, который должен как-то это оценивать», — сказал Драги.

Кандидатуру президента Италии утверждает парламент. Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в январе 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Никто из ведущих политиков пока не выражал открыто намерения выдвигать свою кандидатуру. Чаще всего наблюдатели говорят о возможных кандидатурах Сильвио Берлускони и Марио Драги.