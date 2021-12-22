Киев, , 15:50 — REGNUM Первые стрельбы с использованием противотанковых комплексов Javelin производства США провели в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом 22 декабря сообщил украинский телеканал «Дом».

ПТРК Javelin Иван Шилов © ИА REGNUM

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""Джавелины» впервые применили на Донбассе: стрельбы прошли на полигоне, а не в боевых условиях», — говорится в сообщении.

При этом, по данным телеканала, в настоящее ВСУ имеет на вооружении около 100 пусковых установок указанного комплекса и порядка 500 ракет к ним. Также отмечается, что «в случае полномасштабного российского вторжения» это оружие может быть применено в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что власти Украины получали из США контейнеры с химическим оружием, их перебросили в районы рядом с линией соприкосновения в Донбассе.