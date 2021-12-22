Москва, , 15:50 — REGNUM В 2022 году туризм будет всецело зависеть от обстановки в мире с коронавирусом и вводимыми ограничениями, и прогнозы будут в любом случае очень вероятностными. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе, подводя итоги уходящего 2021 года, сообщили в АТОР.

Арктический туризм

По её словам, среднеоптимистичный прогноз АТОР на развитие событий в туризме в 2022 году выглядит следующим образом:

— пандемия коронавируса продолжится. Ограничения на международный туризм будут постепенно и неравномерно сниматься. Прогнозируется «ползучее» введение так называемых «паспортов вакцинации».

Это будет влиять на возможности передвижения внутри страны и между странами. Это будет уменьшать объем рынка в международном туризме и порождать «серый рынок» размещения внутри России;

— сохранится состояние «стабильной нестабильности» в связи с регулярным вводом новых ограничений и их периодических отмен;

— организованный туризм продолжит демонстрировать устойчивость, постепенное восстановление и будет и далее укреплять свои позиции в массовом и премиальном сегментах рынка;

— доля внутреннего туризма в продажах туроператоров продолжает расти.

— перспективы въездного туризма неясны. Без электронной визы рассчитывать на быстрый рост потока невозможно.

ИА REGNUM сообщало, важнейшими прорывами в 2021 году в российском туризме стали три значимых события.

Читайте подробнее: В АТОР назвали главные прорывы 2021 года в российском туризме