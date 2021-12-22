Минск, , 15:56 — REGNUM Часть белорусской территории, пострадавшую при аварии на Чернобыльской АЭС, необходимо постепенно осваивать. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает 22 декабря его пресс-служба.

Иван Шишкин. Болото. Полесье

«Не забывайте о «чернобыльских» территориях. Это наши земли, и их нужно осваивать, что мы и будем делать, аккуратно, не спеша», — сказал Лукашенко.

По его словам, пока решены не все вопросы, связанные с ликвидацией последствий аварии. Лукашенко добавил, что хочет весной или летом побывать на чернобыльских землях, в заповеднике, как его называют, и сделать окончательные выводы о дальнейшей работе.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года, в 35-ю годовщину аварии в Чернобыле, Лукашенко заявил о необходимости возродить пострадавшие территории в течение пяти лет.

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