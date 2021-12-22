Варшава, , 15:49 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в город Поремба Силезского воеводства принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию восстановленного участка дороги № 933. Об этом передает Polskie Radio.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий Marek Mytnik

Во время своего выступления на мероприятии польский премьер-министр отметил, что это важная дорога для региона.

«Именно по этим дорогам будут приезжать новые предприниматели, которые будут создавать новые фирмы, потому что регион с лучшей коммуникацией, создает большие перспективы для развития», — отметил Моравецкий.