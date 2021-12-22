Красногорск, 22 декабря, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье начала спадать активными темпами. Об этом свидетельствует опубликованная 22 декабря статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1351 случай заражения коронавирусом. Эта цифра на 460 случаев меньше аналогичного показателя 21 декабря. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1811 человек, а днем ранее — у 1935 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 22 декабря в России было выявлено 25 264 новых случая заражения коронавирусом.