Йошкар-Ола, 22 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Irkobl.ru Аппарат ИВЛ

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Накануне в регионе было зарегистрировано также два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 917 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 декабря в Марий Эл выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 108 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 28 842 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 3448 человек.

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