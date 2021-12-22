Нальчик, , 15:48 — REGNUM В Кабардино-Балкарии повредили памятник героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Были испорчены фрагменты основания у монумента в поселке Атажукино. Оказались сломанными гранитные углы плит, которыми был обрамлен памятник. Вандалов объявили в розыск. Их нашли уже спустя сутки. Разрушителями оказались четверо школьников начальных классов, сообщили 22 декабря в пресс-службе администрации Баксанского района.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате проведенных мероприятий установлено, что четыре ученика начальных классов в возрасте от семи до десяти лет, играя на площадке, неосознанно повредили углы основания монумента. Проведены беседы с родителями ребят», — говорится в сообщении.

Как напомнили в администрации, памятник был установлен более 75 лет назад. Его обновляли по государственной программе и даже не успели завершить работы, как в прошедшие выходные обнаружилось повреждение гранитного фасада. Со школьниками проведена воспитательная работа, а подрядчик пообещал исправить разрушения.