Дамаск, , 15:47 — REGNUM Один из крупных боевиков, действовавших в Сирии, Муслим Маргошвили, он же Муслим Абу Валид аш-Шишани, уничтожен в результате операции ВКС России. Об этом спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил 22 декабря в ходе пресс-конференции.

ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим», Сирия Mil.ru

«Недавно российским ВКС удалось уничтожить одного из главарей группировки «Джунуд аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) аш-Шишани Маргошвили», — сказал Лаврентьев.

Названная группировка состоит преимущественно из выходцев из Чечни. Муслим Маргошвили, родившийся в Грузии в 1972 году, в 1990-е годы воевал в Чечне против федеральных сил. Его группировка начала действовать в Сирии в 2012 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в декабре Лаврентьев заявил, что террористы снова активно действуют почти во всех регионах Сирии.

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