Ульяновск, 22 декабря, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Жительница Ульяновской области перевела на счета мошенников более 4 млн рублей, поверив, что таким образом перечисляет средства на «безопасные счета». Об этом сообщает УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Пострадавшая является жительницей Ленинского района Ульяновска. В полиции она сообщила, что 18 ноября ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, и заявил, что с её банковской карты неизвестные пытаются списать средства. Для убедительности к разговору присоединился якобы правоохранитель.

Женщина поверила аферистам, переведя сбережения на «безопасные счета», продиктованные мошенниками.

«В течение месяца злоумышленники звонили несколько раз, и после каждого звонка потерпевшая переводила деньги, пока они не закончились», — говорят в полиции, отмечая, что после этого она оформила кредит на 2 млн рублей, также перечислив их аферистами.

В общей сложности было переведено на неизвестные счета свыше 4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области жительница Ундор стала жертвой мошенника при попытке продать дачу. В результате она лишилась 300 тыс. рублей.

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