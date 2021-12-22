Оренбург, 22 декабря, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В Оренбурге местный житель потерял свои деньги при попытке приобрести билеты на концерт. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

По данным следствия, с помощью поиска в интернете он зашёл на один из сайтов, выбрал нужное ему представление за 1 990 рублей и ввёл свои банковские реквизиты для оплаты билета. Однако сайт выдавал сбои в работе, и гражданин пытался произвести оплату семь раз. В итоге он потерял 13 930 рублей.

Тогда 20-летний гражданин заблокировал карту и написал в службу поддержки этого сайта. В ответном сообщении ему прислали ссылку якобы для возврата денег, но объяснили, что на его счёте должны быть денежные средства. Тогда оренбуржец заподозрил обман и обратился в полицию.