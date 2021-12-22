Архангельск, 22 декабря, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В Архангельской области за последние сутки коронавирус выявили у 281 человека, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лидер по числу новых случаев заболевания — Архангельск, там инфекцию подтвердили у 110 человек. На втором месте — Северодвинск (+79), на третьем — Вельский район (+32). Случаи заболевания зарегистрированы также в Пинежском, Приморском, Красноборском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, в России число больных ковидом за последние сутки пополнили 25 264 человека.