Москва, , 15:46 — REGNUM Для того чтобы преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, власти страны были вынуждены принять меры, связанные с «небольшой накачкой» экономики РФ денежными средствами. Об этом 22 декабря в ходе рабочей встречи в Кремле с руководителем общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

При этом глава государства подчеркнул, что, по сравнению с другими странами, Россия делала это «гораздо более осмотрительно».

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Репик указал на не очень ответственное поведение ряда зарубежных стран, «которые деньги печатают, вбрасывают в экономику».

«Мы вынуждены были тоже предпринять ряд мер, связанных с небольшой накачкой. Но что делать? Но мы делали это гораздо более осмотрительно», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика уже вернулась к докризисному уровню. Он уточнил, что объективные индикаторы говорят о том, что уже к середине текущего года российская экономика восстановилась от последствий эпидемии коронавируса. Кроме того, показатели занятости также вернулись к значениям 2019 года.