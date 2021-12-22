Ртищевский район, Саратовская область, 22 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Житель Ртищевского района Саратовской области прислушался к лже-сотруднице банка и перевел на «безопасный» счет 939 тыс. рублей. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Банкомат

Пострадавшему позвонила незнакомая женщина и представилась сотрудницей банка. В ходе разговора она убедила собеседника, что на его имя кто-то пытается оформить кредит. Перевод всех денежных средств на «безопасный» счет позволит предотвратить намерения злоумышленников, пояснила она. 46-летний заявитель так и сделал. Он перевел через банкомат 939 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, две пожилые жительницы Саратова обратились в полицию после того, как пострадали от мошенников. Желая выручить близких, одна из женщин лишилась 200 тыс. рублей, другая отдала 1 млн рублей.

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