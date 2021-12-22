Варшава, 22 декабря, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Варшава ожидает одобрения Европейской комиссии запроса на снижение НДС на продукты питания и топливо. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 22 декабря во время пресс-конференции в городе Поремба Силезского воеводства.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

«Я какое-то время назад подал заявление Европейской комиссии о снижении НДС до нуля, на основные продукты питания. Но до сих пор, мы так и не получили ответа. Но, мы делаем все возможное, фактически ежедневно я провожу переговоры на эту тему, для того чтобы ввести нулевой НДС», — заявил польский чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временное снижение цен на топливо, а также НДС на газ, тепло и электроэнергию ввели в Польше в рамках «антиинфляционного щита». В соответствии с данным законом, все продавцы топлива и электричества обязаны информировать потребителей о снижении акцизы.