Йошкар-Ола, , 15:45 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 22 декабря выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом. Аналогичный прирост носителей инфекции фиксировался в регионе в 20-х числах октября. Накануне сообщалось о 108 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 28 842 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 24 477 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 295 человек. 917 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончались двое жителей республики, за минувшие сутки было зарегистрировано также два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 3448 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получает 271 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 486 человек, из них у 475 — пневмония, 23 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 42 пациента, при этом госпитализированы 27 жителей Марий Эл.