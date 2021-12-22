Тбилиси, 22 декабря, 2021, 15:43 — ИА Регнум. К массовой голодовке, которую объявила основанная бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД), присоединились 100 новых участников. Об этом 22 декабря сообщил журналистам член ЕНД Акакий Минашвили.

Голодовка

Протестующие требуют освободить Саакашвили из-под стражи. Для участников акции возле офиса ЕНД в Тбилиси установили 11 больших палаток со спальными местами. Всего, по сведениям партии, в массовой голодовке участвуют около 400 человек.

«Мы считаем, что вместе с другими формами протеста, это способ, который приведёт к окончательному результату. Главное — положить конец политическим преследованиям в стране, потому что в условиях политического преследования не может быть стабильной ситуации, которая позволит стране развиваться», — сказал Минашвили.

Он заявил, что Саакашвили для его сторонников стал символом политического преследования, поэтому его будут пытаться освободить в первую очередь.

Напомним, Саакашвили ранее заочно приговорили к шести годам тюремного заключения по двум уголовным делам. Ещё два дела переданы в суд. Экс-президента задержали 1 октября, когда он вернулся в Грузию. В его отношении возбудили ещё одно дело в связи с незаконным пересечением границы.