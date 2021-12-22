Лос-Анджелес, США, 22 декабря 2021, 15:43 — REGNUM Имена исполнителей Бейонсе и Jay-Z внесли в шорт-лист номинантов на премию «Оскар». Американская киноакадемия опубликовала список 22 декабря на своём сайте.
Номинацию на «Оскар» за лучшую музыку Бейонсе принёс трек Be Alive для картины «Король Ричард». А рэперу Jay-Z — Guns Go Bang из фильма «Тем больнее падать».
Добавим, что в номинации на «Оскар» за лучшую музыку также представлена песня Билли Айлиш No Time to Die для картины «Не время умирать». Окончательный список номинантов объявят 8 февраля 2022 года.
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