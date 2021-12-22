В Ярославле назначили публичные слушания по отмене партсписков на выборах
Ярославль, 22 декабря, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Изменение системы избрания депутатов муниципалитета Ярославля пройдёт через публичные слушания. Их назначат на 20 января 2022 года. Об этом было объявлено на заседании комиссий муниципалитета 22 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, планируется отмена партийных списков, все 38 депутатов будут избираться по одномандатным округам.
Проект решения внесён мэрией города. После публичных слушаний он поступит на рассмотрение в муниципалитет и, вероятнее всего, будет принят. Новая система выгодна «Единой России», которая составляет в гордуме большинство.
Напомним, до введения смешанной системы выборов в муниципалитете не было выдвиженцев оппозиционных партий. Против новшеств выступила глава фракции КПРФ Евгения Овод. Проект решения она назвала «устранением оппозиции».