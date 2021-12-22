Ярославль, 22 декабря, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Изменение системы избрания депутатов муниципалитета Ярославля пройдёт через публичные слушания. Их назначат на 20 января 2022 года. Об этом было объявлено на заседании комиссий муниципалитета 22 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Выборы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планируется отмена партийных списков, все 38 депутатов будут избираться по одномандатным округам.

«Предлагается в Уставе закрепить порядок избрания депутатов муниципалитета города Ярославля по одномандатным избирательным округам. Соответствующие изменения отражаются в статье 26 Устава и при корректировке статьи 80. Кроме того, устанавливается срок назначения выборов депутатов муниципалитета — не ранее, чем за 90 и не позднее, чем за 80 дней до даты их проведения. Предлагаю назначить публичные слушания на 20 января 2022 года традиционно в 17.00 в большом зале мэрии Ярославля, сформировать организационный комитет», — сказал и.о. мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Проект решения внесён мэрией города. После публичных слушаний он поступит на рассмотрение в муниципалитет и, вероятнее всего, будет принят. Новая система выгодна «Единой России», которая составляет в гордуме большинство.

Напомним, до введения смешанной системы выборов в муниципалитете не было выдвиженцев оппозиционных партий. Против новшеств выступила глава фракции КПРФ Евгения Овод. Проект решения она назвала «устранением оппозиции».