Ташкент, 22 декабря, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Хокимият (администрация) города Ташкента в ближайшие четыре года планируют приобрести 1043 новых автобуса и электробуса. Об этом сообщает Подробно. уз со ссылкой на концепцию развития столицы.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

По данным журналистов, уже в будущем году планируется купить 590 автобусов, в том числе 90 MAN большой вместимости (12 метров) на сжатом газе, 200 SAZ LE60 средней вместимости (8,5−9 метров) и 300 электробусов большой вместимости (12 метров).

Журналисты издания сообщают, что в 2023 году будет приобретено 253 автобуса, среди которых 53 электробуса увеличенной вместимости (18 метров), 100 электробусов большой вместимости (12 метров), 100 MAN большой вместимости (12 метров) на сжатом газе.

«В 2024 и 2025 годах планируется закупить по 100 электробусов большой вместимости (12 метров)», — говорится в публикации.

Сообщается, что в целом на финансирование данных приобретений будет направлено три триллиона сумов (один доллар — 10 800 сумов).

Ранее хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев отметил, что 196 автобусов, принадлежащих акционерному обществу «Тошгорпасстранс», технически неисправны.