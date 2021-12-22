Москва, , 15:41 — REGNUM Московский «Спартак» запретил бывшему главному тренеру Рую Витории разглашать детали расторжения контракта. Об этом 22 декабря сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к тренеру.

Руй Витория (сс) Антон Зайцев. soccer.ru

Отмечается, что к соглашению о расторжении контракта «Спартак» добавил «пункт о молчании». Клуб настоял на том, что тренер не сможет публично комментировать свой уход из клуба. Запрет продлится несколько месяцев.

При этом юристы Витории в ответ на это внесли зеркальное требование для «Спартака».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря «Спартак» расторг контракт с Виторией, под руководством которого команда заняла первое место в группе Лиги Европы и вышла в 1/8 финала турнира.

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